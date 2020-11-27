Все, что можно будет упустить, будет упущено украинским государством, и все "косяки" будут совершены

Блогер и Журналист Юрий Романенко в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что он думает о решении украинской власти ввести локдаун, и совпадает ли статистика с реальным количеством заболевших коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Романенко подчеркнул, что он не относится к этому решению серьезно, поскольку к украинскому государству нельзя относиться серьезно. По словам Романенко, локдаун в Украине будет очередным глупым решением.

"Серьезно я к этому не отношусь по той простой причине, что нельзя серьезно относиться к нашему государству. Любое действие нашего государства всегда заканчивается комедией или трагикомедией. И в данном случае локдаун – это будет очередная трагикомедия, в которой нет своей внутренней логики, понимания того, что нужно делать", - считает Юрий Ромененко.

По словам Романенко, на борьбу с пандемией китайского заболевания государство выделило много денег, также было много времени, но за это время власть не построила даже ни одной больницы. Романенко подчеркнул, что вместо того, чтобы поддержать малый бизнес, все деньги ушли на дороги.

"Девочки, мальчики, а также их родители, все, что можно будет упустить, будет упущено этим государством. Все негативное, что может произойти, оно обязательно произойдет. Все косяки, которые могут быть совершены государством, будут совершены. Те люди, которые способны предугадывать негативные действия государства, должны действовать в своих интересах", - говорит Юрий Романенко.

Романенко подчеркнул, что украинцам показывают статистику заболевших коронавирусом, говоря о том, что определенные показатели уменьшились, но чем больше будет сделано тестов, тем больше будет зараженных. По мнению Романенко, сегодня в Украине немного больше больных людей, чем показывают в статистике.

Напомним, что Юрий Романенко оценил отказ некоторых депутатов голосовать за отмену карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, Юрий Романенко заявил, что в Украине могут отменить некоторые ограничения, которые действуют при карантине выходного дня.

Также Politeka писала, что Ольга Богомолец рассказала, к чему может привести локдаун в Украине.