В январе 2021 года уже может не хватить денег в бюджете на заработные платы и пенсии

Об этом в интервью "Politeka Online" рассказал кандидат экономических наук Юрий Атаманюк.

По его словам, дефицит Пенсионного фонда 20 млрд гривен и этот дефицит не чем гасить. Бюджетники тоже страдают от нехватки денег в бюджете.

«Всю миграционную службу страны отправили в отпуск за свой счет. Это месяц они будут находиться без зарплаты. А до этого и так уже всем чиновникам перестали платить надбавки, премии. И люди работают на голой ставке. А голый оклад это приблизительно 30% реальной зарплаты. Уже не хватает денег на марки, на судопроизводство. Это официальная информация Шевченковского суда. То есть суд в состоянии того, что закроется», - рассказал эксперт.

Юрий Атаманюк отметил, что люди с высшим образованием, учеными степенями, большим стажем работы, которые получали по 12-15 тыс. гривен, сегодня получают голый оклад в размере 6-8 тыс. гривен.

«Уже идет скрытое недофинансирование даже защищенных статей бюджета. Если не ввести локдаун, это привело к тому, что люди просто стали бы выходить на улицы. Начались бы массовые акции неповиновения. У нас худшая ситуация с бюджетом за последние 10 лет», - заявил эксперт.

Напомним, что Атаманюк рассказал, когда собираются ввести полный локдаун в Украине: "Это будет контрольный выстрел".

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