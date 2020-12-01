Украинский парламент должен помогать предпринимателям, которые несут в бюджет деньги, а не топить их новыми законами

Так, профильный комитет Верховной рады разработал законопроект №4439 для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. При этом Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций.

Как сообщает Politeka.net, политический эксперт Олег Соскин в интервью для Politeka.On-line прокомментировал новые законопроекты, разработанные правительством (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он посоветовал, не вводить новые налоги и отменить спорные ПДВ, которые придумал беглый Азаров во времена Януковича. Сначала нужно сделать ряд манипуляций, чтобы помочь малому бизнесу, а не рушить его.

"В первую очередь надо собраться адекватным украинским мэрам и провести сессию с предпринимателями, ведь они создают прибавочную стоимость, и сделать так - для малого бизнеса никакие решения не вводятся, никаких локдаунов, кассовых аппаратов. Призываете людей, как в Швеции, быть ответственными, не устраивать тусовок в клубах, где собираются все как жабы и все предприниматели будут следовать рекомендациям, ведь это их деньги", - пояснил Соскин.

Эксперт добавил, что людям пора понять, что они произошли не от обезьяны, а от подобия Бога. Когда это начнут понимать, то и поведение резко изменится.

"Когда человек начнет понимать, что он не является продуктом инфузории туфельки, тогда он не будет, как скотина себя вести. Тогда люди будут беречь свое здоровье. Вот чем надо заниматься, к чему призывать. А не запугивать людей кассовыми аппаратами и полным локдауном, думать отрубить малому и среднему бизнесу ноги или не отрубить руки и сердце", - заявил политический эксперт.

Он уточнил, что если сейчас в Кабмине предложат перейти на модель от покупки на 5%, расчет подоходного налога на уровне 10% и отменят всю разрешительную систему - это спасет весь бизнес.

"Ну включите уже мозги, если они у вас есть. Сделайте уже так называемый народный капитализм, при котором трудящиеся являются акционерами собственных предприятий и перестаньте вводить драконовские налоги", - резюмировал Соскин.

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Как сообщала Politeka, что Олег Соскин предложил отменить президентские выборы в Украине.

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