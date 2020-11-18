Олександр Лукашенко ніколи не був союзником України, і його коментарі стосовно Зеленського є цілком очікуваними

Таку думку висловив політичний експерт Олег Соскін в інтерв'ю Politeka-online.

На думку експерта, Лукашенко завжди використовував Україну і її керівництво для своїх власних цілей.

"Він поводиться так, як має поводитись ватажок-розбійник", - заявив Соскін.

Як відомо, Лукашенко гостро відповів Зеленському з приводу того, що в Україні його більше не називають "президентом Білорусі". За словами Лукашенка, Зеленському треба побоюватись, щоб такого не сталося і з ним, адже рейтинг в українського глави держави вже помітно впав.

Тим не менш, за словами Соскіна, поведінка Лукашенка має бути "уроком" Зеленському.

"Це ще один урок шоумену Зеленському, який, звичайно, оточив себе абсолютними невігласами у своєму найближчому оточенні. Фактично Зеленський терпить одну геоополітичну поразку за іншою. Тобто тут він отримав "по мордасам" від цього бандита-диктатора Лукашенка. Перед цим він влип так, коли Єрмак йому порадив визнати Байдена президентом... Це таке "влипалово", з якого він ніколи не вискочить", - зазначив Соскін.

Також він наголосив, що Зеленський веде політику "загравання" і з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Соскін розповів, що чекає Росію і Туреччину через Нагірний Карабах.

Як повідомляла Politeka, що Олег Соскін запропонував скасувати президентські вибори в Україні.

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