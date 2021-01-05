2021 год одним словом, что ждет Украину в будущем и есть ли надежда в экономики страны

Каким будет новый, 2021 год? Этот вопрос многие даже и не пытаются себе задавать сегодня, когда человечество с очевидным облегчением прощается с прошлым, 2020 годом. Станет ли более простым для нас 2021? На это остается именно надеяться.

Как сообщает Politeka.net, своим прогнозом на 2021 год поделился аналитик Юрий Атаманюк в эфире Politeka.Online (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт отметил, что со стороны макроэкономики в Украине все отлично: подешевели энергоносители; подорожало то, что мы экспортируем - руда, пшеница, кукуруза, масло; у нас позитивный внешнеэкономический баланс. То есть у нас есть все необходимое, чтобы развивать экономику и создавать рабочие места в 2021 году.

"8 миллионов украинцев работают в трудовой миграции по данным ООН. То есть сейчас мы приближаемся к тому, что о нас будут говорить так, как говорят об армянах и евреях, что мы большой офис. Ведь большинство представителей этих народов живут за границей. Это может ждать и нас, если не улучшить экономику в 2021 году", - пояснил Атаманюк.

Аналитик также добавил, что такая ситуация с армянами и евреями произошла из-за сложных испытаний, которая привела к массовой миграции населения, ведь люди искали лучшей жизни.

"И тут это все похоже с Украиной. Вот 120 лет назад миграция создала в Канаде крупнейшую диаспору украинцев. И мы видим, как наш народ любят во всех уголках мира. Считая, что наш народ непобедим", - отметил Атаманюк.

Напомним, Атаманюк рассказал о реальной ситуации с зарплатами в Украине.

Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал возможные даты жесткого карантина, что важно знать.

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, когда собираются ввести полный локдаун в Украине.