У січні 2021 року вже може не вистачити грошей у бюджеті на заробітні плати та пенсії

Про це в інтерв'ю "Politeka Online" розповів кандидат економічних наук Юрій Атаманюк.

За його словами, дефіцит Пенсійного фонду 20 млрд гривень і цей дефіцит немає чим гасити. Бюджетники теж страждають від нестачі грошей у бюджеті.

"Всю міграційну службу країни відправили у відпустку за свій рахунок. Це місяць вони будуть перебувати без зарплати. А до цього і так вже всім чиновникам перестали платити надбавки, премії. І люди працюють на голій ставці. А голий оклад це приблизно 30% реальної зарплати. Вже не вистачає грошей на марки, на судочинство. Це офіційна інформація Шевченківського суду. Тобто суд у стані того, що закриється", - розповів експерт.

Юрій Атаманюк зазначив, що люди з вищою освітою, науковими ступенями, великим стажем роботи, які отримували по 12-15 тис. гривень, сьогодні отримують голий оклад у розмірі 6-8 тис. гривень.

"Вже йде приховане недофінансування навіть захищених статей бюджету. Якщо не ввести локдаун, це призвело б до того, що люди просто стали б виходити на вулиці. Почалися б масові акції непокори. У нас найгірша ситуація з бюджетом за останні 10 років", - заявив експерт.

Нагадаємо, що Атаманюк розповів, коли збираються ввести повний локдаун в Україні: "це буде контрольний постріл".

Також ми писали, що Юрій Атаманюк заявив, що для вакцинації українців потрібно використовувати будь-яку можливість.

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