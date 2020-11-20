В Україні можуть ввести повноцінний локдаун у зв'язку зі стрімким зростанням числа хворих коронавірусом

Кандидат економічних наук Юрій Атаманюк в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, коли в Україні можуть ввести повний локдаун, а також про те, скільки з бюджету виділили грошей на медицину (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Юрій Атаманюк підкреслив, що на неофіційній основі в Україні можуть оголосити локдаун з 26 листопада по 18 грудня, але залишити в спокої громадський транспорт.

"Була нарада, поки негласно прийнято рішення з 26 листопада по 18 грудня ввести повний локдаун по країні, але, при цьому, залишити можливість функціонування транспорту. Як це сприймуть люди і як ми вийдемо після цього локдауну... це буде для багатьох контрольний постріл", - висловився Юрій Атаманюк.

За його словами, одне з досліджень показало, що в 80% випадків зараження коронавірусом відбувається в закладах, готелях і спортивних комплексах. Якщо подивитися на це дослідження, то можна було виправдати введення карантину вихідного дня.

Однак, в дослідженні було зазначено, що це повинно бути при заповненості лікарень на 100%.

"У нас багато людей їздять закордон і ми знаємо, що на туристичних вулицях завантаження всіх закладів йде 100%. Якщо ми з вами підемо попити каву в будь-яке кафе, то ми побачимо, що обслуговуючого персоналу більше, ніж клієнтів. А якщо ці заклади не заповнені на 15%, то ймовірність заразитися падає на 80%", - підкреслив економіст.

Крім того, звернув він увагу і на бюджет країни, звідки на медичну сферу було виділено більш, ніж 20 мільярдів гривень. За словами Отаманюка, без будь-яких відкатів не можна витратити 20 мільярдів, але влада нічого не зробила.

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