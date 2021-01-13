В Украине нужно заняться вопросом нелегальной вакцинации и пересмотреть правила карантина



Как передает Politeka.net, с таким мнением выступил политик Николай Томенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, прежде всего нужно пересмотреть введенные ограничения на время локдауна, поскольку от них страдают обычные украинцы.

"У нас получается, что локдаун для бедных людей. Остальные отдыхают, летают за границу, гуляют на закрытых вечеринках - никто не запрещает. Почему у нас не получается с карантинными ограничениями? Правила должны действовать для всех и на все территории страны. Это смешно, когда в одной области они действуют, а в другой - нет", - отметил Томенко.

Отдельно политик остановился на скандале, который разгорелся о якобы вакцинации высокопоставленных чиновников и депутатов контрабандной вакциной.

"Сегодня нельзя провести досудебное производство без разрешения генпрокуратуры, а зарегистрировать постанову может только генпрокурор. На моё мнение, информацию правоохранительных органов об этой вакцинации "для блатных" нужно рассмотреть в Верховной Раде. Чего мы ждем 25 января?", - заявил Томенко.





Напомним, что политик Николай Томенко заявил, что бюджет предусматривает собой увеличение расходов на содержание Верховной Рады.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал о том, как президент Владимир Зеленский проиграл действующим мэрам на местных выборах.

Также Politeka писала, что украинский политик Николай Томенко высказался касательно нынешних проблем в стране.