Владимиру Зеленскому было принципиально наказать тех мэров, которые критиковали его

Такое мнение высказал украинский политик, общественный деятель, а также лидер политической партии "Рідна країна" и доктор политических наук Николай Томенко на своем канале в YouTube.

Политик рассказал о результатах местных выборов, которые состоялись в Украине. Томенко объяснил, кто стал победителем "гонок", а также как украинский президент Владимир Зеленский проиграл действующим городским главам.

"На самом деле все политические партии проиграли, потому что выиграли внепартийные и самовыдвиженцы. Это говорит о том, что доверие к киевским или парламентским вождям является невысоким. Первый вывод: обманывают вас в политической рекламе вожди парламентской партии, когда рассказывают о своей победе", - подчеркнул украинский политик.

Томенко рассказал также, что произошло в столицах областных центров, где для всех было очень важно укрепиться и вернуться к власти. Далее Николай Томенко рассказал о том, как в выборах участвовала партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Для Зеленского это было первое серьезное испытание, более того, были такие раздражители, которые мягко послали президента во время карантина. Для Зеленского было принципиально важно наказать или победить тех городских голов, которые критиковали Зеленского или выступали против его подходов", - утверждает общественный деятель.

По его словам, результаты выборов показали, что партия нынешнего президента не смогла привести к власти ни одного городского главу. Он подчеркнул, что последний шанс был упущен в Ужгороде, где молодой и перспективный депутат проиграл действующему мэру.

"Во всех остальных городах по разным прогнозам и так не побеждали представители "Слуги народа"", - объяснил Николай Томенко.

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