Экс-президент США Дональд Трамп за года президенства натворил много непонятных вещей

Экс-президент США Дональд Трамп в прощальной речи заявил, что особенно гордится тем, что не начал ни одной войны за время президенства.

Как сообщает Politeka.net, политик Николай Томенко в эфире Politeka.On-line отметил, что это единственная позитивная вещь которую сделал Трамп.

Он добавил, что в то же самое время Трамп вызвал много рискованных и опасных ситуаций, которые подломили имидж США.

"Трамп забрал США из системы мирового порядка. При всем своем статусе Америка вместе с другими странами держалась в этом мировом порядке, который сама и создавала в свое время. Что делает Трамп? Трамп забирает США из этой системы и говорит, что теперь они действуют сами по себе", - пояснил эксперт.

Томенко уточнил, что любая страна должна придерживаться мирового порядка и международных законов, особенно это касается больших стран.

Тем временем, при Джо Байдене в США вернется демократия, а демократы стараются вмешиваться в политику стран, которые они поддерживают. Сюда входит и Украина, от чего наша страна может выиграть, ведь будет получать больше поддержки от США.

"Первое испытания для посольства США в Украине будет: станут ли продолжать судебные дела против окружения Порошенко, окружения Зеленского. Это показательные моменты для партнерства с США", - резюмировал Николай Томенко.

Напомним, что политик Николай Томенко заявил, что бюджет предусматривает собой увеличение расходов на содержание Верховной Рады.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал о том, как президент Владимир Зеленский проиграл действующим мэрам.

Также Politeka писала, что украинский политик Николай Томенко высказался касательно нынешних проблем в стране.