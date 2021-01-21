Экс-президент США Дональд Трамп за года президенства натворил много непонятных вещей
Экс-президент США Дональд Трамп в прощальной речи заявил, что особенно гордится тем, что не начал ни одной войны за время президенства.
Как сообщает Politeka.net, политик Николай Томенко в эфире Politeka.On-line отметил, что это единственная позитивная вещь которую сделал Трамп.
Он добавил, что в то же самое время Трамп вызвал много рискованных и опасных ситуаций, которые подломили имидж США.
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"Трамп забрал США из системы мирового порядка. При всем своем статусе Америка вместе с другими странами держалась в этом мировом порядке, который сама и создавала в свое время. Что делает Трамп? Трамп забирает США из этой системы и говорит, что теперь они действуют сами по себе", - пояснил эксперт.
Томенко уточнил, что любая страна должна придерживаться мирового порядка и международных законов, особенно это касается больших стран.
Тем временем, при Джо Байдене в США вернется демократия, а демократы стараются вмешиваться в политику стран, которые они поддерживают. Сюда входит и Украина, от чего наша страна может выиграть, ведь будет получать больше поддержки от США.
"Первое испытания для посольства США в Украине будет: станут ли продолжать судебные дела против окружения Порошенко, окружения Зеленского. Это показательные моменты для партнерства с США", - резюмировал Николай Томенко.
Напомним, что политик Николай Томенко заявил, что бюджет предусматривает собой увеличение расходов на содержание Верховной Рады.
Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал о том, как президент Владимир Зеленский проиграл действующим мэрам.
Также Politeka писала, что украинский политик Николай Томенко высказался касательно нынешних проблем в стране.