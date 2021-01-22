Увольнение замминистра Виталия Немилостивого произошло из-за нескольких причин

Как передает Politeka.net, таким мнением поделился политолог Владимир Фесенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, если бы не было публичного скандала, то возможно, он бы остался на своей должности.

"Это видео показывает токсичность определенного руководителя. Я вам сразу скажу, что если бы я был советником президента, то очень настоятельно рекомендовал ему сразу же после появления такой информации выступить и немедленно снять такого руководителя с должности. Такие действия очень хорошо работают на имидж. Так получилось, что кто-то хотел замять этот скандал, но поскольку был конфликт с предстателями Национальной полиции критики министра Уруского решили воспользоваться ситуацией, выложили это видео и нанесли удар по одному из представителей его команды", - отметил политолог.

Фесенко подчеркнул, что в инциденте прорисовывается две линии.

"Эта ситуация с одной стороны отражает абсолютно правильное решение по проштрафившемся чиновнику, которого за такие вещи надо немедленно увольнять. С другой стороны этому способствовала аппаратная политическая борьба, которая идет и внутри Кабмина, и вокруг отдельных чиновников", - пояснил политолог.



Напомним, инцидент с произошел еще 20 декабря 2020 года в Киеве, но видео с нагрудных камер патрульных опубликовали лишь несколько дней назад.



Тогда, Виталия Немилостивого задержали за то, что он начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду.



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