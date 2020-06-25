Зашкваренные "Слуги народа" придумали, каким еще налогом обложить украинцев

Нардепы от «Слуги народа» решили увеличить число украинцев, которым нужно платить транспортный налог

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №3704, согласно которому налогом обложат не только владельцев дорогих машин.

Сейчас норма касается только автомобилей не старше 5 лет и стоимостью более 1,7 млн грн. (375 минималок). Ежегодно владельцы таким авто должны уплатить налог в сумме 25 тыс. грн.

Однако 45 «слуг народа» постарались, чтобы расширить критерии для уплаты налога.

Новые правила предусматривают уплату налога за авто не старше 8 лет и стоимость которого в 2020 году составляет от 944 тыс. грн. – от 200 минималок.

То есть большое количество украинцев, которые никогда не платили налога на авто, вынуждены будут отдать в бюджет каждый год по 25 тыс. грн.

Также согласно закону на оплату налога у владельцев авто будет 60 дней, а далее сумма будет расти – на 10%, если штраф оплатить в первые 90 дней или на 20%, если оплатить после 90 дней.

Кроме того, в случае неуплаты автомобиль может стать налоговым залогом и будет арестован.

Арестованный за неуплату налога автомобиль ни продать, ни подарить нельзя будет, а вот пользоваться – можно.

Также налоговая служба имеет право конфисковать и продать авто. Из вырученной суммы будет оплачена налоговая задолженность, а «сдача» будет возвращена владельцу машины.

Украинці резко отреагирвали на такую новость. "совсем без мозгов?" - возмущаются в Сети.

Стоит отметить, что в последнее время «слуги народа» все чаще фигирируют в громких скандалах.

Чего только стоит скандальное видео разговора главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и главы президентской фракции Давида Арахамии, которое мгновенно стало сенсацией, а фраза из диалога "Баба рабочая, как корабельная сосна" фактически уже стала крылатым выражением.

Не менее резонансным стало и заявление главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардепа от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что у безработных рождаются дети «низкого качества».

Напомним, скандал с "корабельной сосной" добьет слуг народа, Матиос предупредил: "Выборы будут веселые, Украину жалко..."

Как сообщала Politeka, пристыженный глава "Слуги народа" покаялся перед украинцами: "Извините, что разочаровали".

Также Politeka писала, что «слугу народа» Третьякову после заявления о детях "низкого качества" поставили на место: "всю жизнь после этого..."