Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился за скандал с «рабочей бабой» и «корабельной сосной»

Как передает Politeka.net, видеообращение глава СН опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я себе позволил сексистские высказывания, дискриминационные, неуважительные. За что я приношу искренние извинения. Эта ситуация точно для меня станет очень серьезным уроком", - заявил Корниенко.

Глава партии подчеркнул, что "хочет поставить последнюю точку в истории с неуместными и скандальными высказываниями".

"Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме. Это были просто мои искренние впечатления от того, как вы выглядите", - сказал нардеп.

Корниенко рассказал, что также обсуждал Татьяну Домбровскую, которую в СН рассматривают кандидатом в мэры Николаева.

Также глава «Слуги народа» извинился перед украинцами.

"Я хотел бы извиниться перед всеми украинцами. Перед теми, кто голосовал за "Слугу народа", не голосовал за "Слугу народа", независимо от пола. Недопустимо абсолютно ни для депутата Верховной Рады, тем более для заместителя руководителя крупной фракции, которая держит ответственность за происходящее в стране. Приношу искренние извинения всем, кого мы могли этим разочаровать", - заявил Корниенко.

При этом он назвал себя "последовательным сторонником гендерного равенства".

Отметим, украинцы не менее бурно отреагировали на извинения нардепа, чем на сам скандал.

«Нет искренности в тех извинениях !!! Выкручивается, потому что понял, что вляпался. А так хочется ему быть на должности! А еще удивляет и Ирина. Так низко пасть, чтобы о тебе какое-то б ***о такое говорило. Противно», «Сложить мандат надо, страна ничего не потеряет, зато политическое среда не деградирует», «офигенно извинился! уже не одну рабочую бабу обо*рал, а целых две! а можно нам все список корабельных сосен? чтобы не путаться», «В Европе , куда вы стремитесь, это отставка.... у нас сопли пожевал и .... можно дальше ...», «От перемены мест слагаемых сумма не меняется! 🤦‍♀️ Плюс ко всему на видео унизили еще одну женщину своим чистосердечным признанием - "извинением"!», - пишут в сети.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

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