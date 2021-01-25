Украина стоит на грани "тарифного майдана", ведь цены на коммуналку бесконтрольно растут

Тарифы в Украине растут бесконтрольно, а власть ничего не делает для того, чтобы прояснить реальное ценообразование в этом вопросе.

Как сообщает Politeka.net, аналитик Юрий Атаманюк в эфире Politeka.Online пояснил, почему тарифы на коммуналку в Украине постоянно увеличиваются (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт напомнил, что по индексу счастья, который анализируется международными организациями, только за год Украина упала с 33% до 14% - все из-за тарифной политики. На сегодняшний день украинцы ощущают удовлетворение жизнью, как жители Ирака, который уничтожен войной и постоянно переживает теракты.

"То есть мы уже находимся не в странах третьего мира, а в странах четвертого мира, странах забытого мира. Потому все, что касается тарифной политики в Украине, можно назвать неогеноцидом. Мы проживали голодомор 30-ых годов и теперь дожились до того, что людей оставляют без средств к выживанию", - отметил Атаманюк.

По его словам, Кабмин, реагируя на тарифные бунты, не думал о людях и о том, что что-то не так. Они думали лишь, как остаться у власти.

"У них было две задачи - остаться у власти, чтобы тарифные бунты, которые произошли в 21 регионе, не дошли до Киева и не вызвали новый Майдан. А второй мотив - это сделать видимость, что они что-то делают", - резюмировал Атаманюк.

Напомним, Атаманюк рассказал о реальной ситуации с зарплатами в Украине.

Как сообщала Politeka, Атаманюк назвал возможные даты жесткого карантина, что важно знать.

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, когда собираются ввести полный локдаун в Украине.