Год работы действующего правительства отметился его серостью и падением экономики.

Об этом в своем блоге заявил политолог Руслан Бортник, передает Рoliteka.

«За этот год достаточно это правительство сложно оценить, потому что, наверное, главной характеристикой этого правительства стала его серость. Вот оно ничем особым таким не отметилось: ни в плане супернегатива, ни в плане суперпозитива. Но в то же время это правительство практически играло определяющую роль для обеспечения стандартов жизни, обеспечения того, в какой ситуации, в каких условиях на самом деле жило украинское общество», - рассказал политолог.

Он рассказал, что в итоговой презентации премьер-министр рассказывал о больших победах этого правительства, о перестройках, реформах, партнерах и о многом другом. При этом, Бортник отметил, что на самом деле в сухом остатке это правительство оставляет нам пока от 4% до 8% в минус ВВП.

«Будут не совсем правы те люди, которые говорят: «Ну, смотрите, у нас же был ковид». Мы проанализировали, что более 40 стран мира за «ковидный» год продемонстрировали рост ВВП. То есть не 4 страны, не 3, не 2, не одна, а более 40 стран в мире этот «ковидный» год использовали, как инструмент роста. Там есть и маленькие экономики Африки, Латинской Америки, а есть и большие, такие как китайская экономика. Поэтому ковид - не очень хорошее оправдание для падения ВВП», - считает Бортник.

Между тем он отметил, что официальных данных по этому поводу до сих пор нет, а по неофициальным источникам насчитывается 8% падения ВВП Украины за 2020 год. Бортник считает, что обнародование официальных данных умышленно затягивают.

Политолог заявил, что отчет правительства номинально мог бы стать причиной для рассмотрения в Верховной Раде вопроса о его отставке, но депутаты этот вопрос не поднимали.

«Правительство продолжает работать: дальше новый виток роста тарифов, низкая эффективность в целом органов исполнительной власти, отсутствие реализованных или хотя бы запущенных качественных программ по восстановлению национальной экономики - и знаменитая локализация, и программа поддержки украинской промышленности — все это осталось виртуальным», - рассказал Бортник.

Ранее Politeka сообщала, что Бортник назвал перевод времени следствием индустриализации и развития промышленности.

Напомним, Охотин заявил, что если протесты будут продолжаться, может произойти замена в Кабмине.