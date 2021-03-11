В программе «Политика наизнанку» ее автор и ведущий, эксперт и сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев поставил под сомнение искренность намерений западных политических партнеров Украины относительно урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Politeka.net.

В начале он напомнил о двух заявлениях украинского руководства, которые свидетельствуют о сдвиге с «мертвой точки» после длительного перерыва «нормандских встреч».

Первую озвучил Президент Владимир Зеленский: о вероятности проведения «нормандского формата» и встречи Президента Украины с лидерами стран-подписантов – Франции, Германии и России.

Со второй выступил председатель офиса Президента Украины Андрей Ермак, что «уже на столе лежит украинский план урегулирования ситуации на востоке Украины, и России только остается его подписать», - разъясняет аналитик.

Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, отмечает он.

«Проанализируем заявления наших европейских партнеров, которые бы свидетельствовали о поддержке украинского плана урегулирования ситуации на востоке Украины. А здесь нас ждут неожиданные результаты. Можно вспомнить заявление посла Франции в Украине, который говорит, что вообще не слышал о существовании плана Б, о котором мы слышим уже год», - указывает эксперт.

В то же время он подчеркивает: если не существует плана Б, то Украина обязана выполнять план А, то есть пошаговый план выполнения «минских договоренностей».

Однако этот вариант не подходит Украине априори, потому что в нем речь идет о совершенно неприемлемых для нашего государства вещах, предостерегает Снегирев.

«Сначала проводятся выборы на оккупированных территориях, фактически под дулами русских оккупантов, и только потом Украина передает контроль над проблемным участком российско-украинской границы. То есть оставляет за собой право военно-политического вмешательства во внутренние процессы в Украине», - объясняет аналитик.

Он напоминает: именно так выглядит позиция Франции, ключевого партнера Украины в «нормандском переговорном процессе».

«Так о каких согласованных действиях украинской и французской сторон тогда идет речь?», - спрашивает сопредседатель ГИ «Правое дело».

Напомним, политолог рассказал, кто манипулирует переговорным процессом вокруг Донбасса.

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