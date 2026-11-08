Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 9 по 15 листопада показує різкий перепад температур: від +16° у суботу до +4° у неділю, з опадами тричі протягом тижня.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про похолодання та дощі, а новий тиждень з 9 по 15 листопада принесе ще один різкий перепад температур — від +16° до +4°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень температура коливатиметься від +4° до +16°, а вночі — від +1° до +12°.

У понеділок, 9 листопада, повітря прогріється до +6°, вночі похолодає до +1°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, температура утримається на позначці +6°, а вночі опуститься до +2°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 11 листопада, вдень також буде +6°, вночі +2°. Небо вкриють хмари, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 12 листопада, стовпчики термометрів підніматимуться до +9° вдень і +5° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 13 листопада, повітря прогріється до +14° вдень, тоді як вночі похолодає до +3°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 14 листопада, очікується найтепліший день тижня — до +16° вдень і +12° вночі. Небо буде хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 15 листопада, температура різко впаде до +4° вдень і +4° вночі. Погода малохмарна, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 14 листопада, з максимумом +16°, а найпрохолоднішим — неділя, 15 листопада, коли вдень не перевищить +4°. Перепад температур за тиждень сягне 12°. Опади синоптики прогнозують у середу, 11 листопада, суботу, 14 листопада, та неділю, 15 листопада.

Мешканцям Дніпропетровської області варто одягатися за принципом «капустяного» шару, особливо напередодні неділі, коли температура впаде на 12° порівняно з суботою — це стосується насамперед людей похилого віку та дітей. У середу, суботу та неділю, коли прогнозують опади, варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу.

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