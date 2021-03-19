Возврат посла РФ из США может свидетельствовать о подготовке переговоров между странами

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга в эфире Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Напомним, посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова отозвали в Москву для консультаций.

По словам Чаплыги, это нормальная дипломатическая процедура.

"Так происходит, если первому лицу государства поступает угроза. Обычно, они (лидеры государств - ред.) не переходят на личности", - отметил эксперт.

В то же время политолог уверен, что ответ Соединенных Штатов Америки не заставит себя долго ждать.



"Я думаю, что в ответ США отзовут кого-то из своего посольства в РФ. Будет так называемый дипломатический обмен. Говорить о том, что будет что-то серьезное происходить - это вряд ли. Все страны мира зависимы друг от друга. Это такие себе предматчевые пиар-ходы, которые готовят почву для глобальных переговоров между странами. В конечном итоге транснационалы расставят все на свои места, а на интересы тех посполитов, которые хотят посмотреть как боксер в красной майке будет бить морду боксеру в синей майке им фиолетово", - пояснил эксперт.



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