В преддверии зимних праздников и окончания года многие украинцы надеются, что за полтора месяца нынешняя власть успеет решить проблему государственного бюджета на будущий год.

Но политический блогер Михаил Чаплыга в новом выпуске программы «Чаплыга без вопросов» на YouTube уверяет, что дальше будет только хуже.

Он напомнил, что сразу после закрытия избирательных участков в США президент Зеленский поспешил поздравить Джо Байдена с победой – и немедленно руководство Национального банка вылетело в США договариваться о новом займе.

«Поскольку права печатать деньги у нас нет, а взять их где-то нужно – дайт нам, пожалуйста, кредит, а то мы уже все съели. Среди «соросят» есть вполне адекватные и образованные люди, а потому я сошлюсь на аналитику бывшего заместителя министра экономики Павла Кухты», - говорит Чаплыга.

По его данным, к 9 ноября не было профинансировано 25 процентов бюджета, то есть 323 миллиарда гривен. 140 миллиардов из них приходится на долю зарплат, пенсий и субсидий.

Всемирный банк время от времени, как выразился Чаплыга, «подкидывает» нам 100-200 миллионов долларов, чтобы покрыть эти статьи и не допустить голодных бунтов. Но ни на что сверх этого.

«План по доходам на ноябрь-декабрь 2020 года – 11 миллиардов, но только при условии переисполнения ожидаемых планов минимум на четверть. Как достигаются планы? С экспортеров снимают ПДВ, а после экспорта – возвращают, а вот сейчас правительство вернулось к практике невозврата ПДВ, как было при Януковиче. Все налоги мы проели, а свои деньги отдавать тяжело», - объясняет видеоблогер.

Михаил Чаплыга называет возможную цифру закрытия бюджетной бреши при соблюдении вышеуказанного условия – 140 миллиардов, однако еще 200 миллиардов остаются в дефиците. Все средства производства мы уже потратили, а торговля органами, как шутит эксперт, еще не открылась.

Одним из вариантов выхода можно было бы рассматривать облигации внутреннего государственного займа. Однако и этот путь эксперт раскритиковал, спрогнозировав падение интереса внешних инвесторов к Украине по причине снижения процентных ставок.

Михаил Чаплыга закончил свой ролик предположением о будущем секвестре или недофинансировании незащищённых экономических проектов. Основной статьей доходов украинской казны станут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые все так же продолжат расти.

Ранее этот эксперт указывал на опасность бюджетного дефицита.

Была названа причина, по которой принятие государственного бюджета откладывается.