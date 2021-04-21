Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко должен сложить мандат

Как передает Politeka.net, таким мнением поделился лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко в интервью Politeka news (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, Тищенко уже не первый раз подставляет своими действиями президента Украины.

"Внешне выглядит так, что он чуть ли не правая рука Зеленского в парламенте, но с имиджевой точки зрения, он самый большой враг Зеленского", - пояснил политик.

Также политик отметил, что Тищенко не единственный, кто вызывает недоумения своими поступками.

"Их нужно возвращать на старое место работы. Пусть рестораны развивают, шоу-бизнесом занимаются, пусть ведут вечеринки. Им есть чем заняться. Людей, которые случайно попали в политику, нужно вернуть на свое место", - отметил Томенко.

Напомним, на днях в распоряжение журналистов попало видео с празднования дня рождения жены депутата. По этому случаю в одной из столичных гостиниц была проведена вечеринка с салютами, несмотря на действие карантинных ограничений.

Сам нардеп отметил, что мероприятие не было нарушением карантина.

Напомним, что Николай Томенко будет баллотироваться на Черкасчине: "Уже около 30 лет активно занимается своей малой родиной".

Как сообщала Politeka, Николай Томенко напомнил печальную историю о Черкасском драмтеатре имени Тараса Шевченко: «Поучительно…».

Также Politeka писала, что Томенко рассказал, как депутаты 13 лет обманывали украинцев при голосовании: "Я открою вам тайну".