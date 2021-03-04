Николай Томенко будет баллотироваться в Черкасской области

Об этом сообщили на официальной странице партии Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна», передает «Знай».

Напомним, что депутат от 197 мажоритарного округа (Черкасская область) Александр Скичко был назначен на должность председателя Черкасской ОГА.

Известный общественный деятель и заслуженный журналист Украины Виктор Набруско прокомментировал такое решение: «Не секрет, что Николай Владимирович Томенко уже около 30 лет активно занимается своей малой родиной. Ни разу не будучи избранным от мажоритарных округов Области, он действует как Народный депутат на общественных началах. За этот период Томенко и наша команда «Родной страны» помогли отремонтировать и утеплить десятки школ, обеспечить надлежащим оборудованием больницы и Фапы, помогли в реставрации бассейнов, обеспечивали спортивным инвентарем сотни школ через проект «Здоровым и спортивным быть модно», пропагандировали в рамках акции «7 чудес Украины» заповедники, музеи и парки, обеспечивали литературой библиотеки области».

Набруско также добавил: «Кроме того, очень важно, чтобы этот человек не просто любила и помогала Черкасской области, но и имела принципиальную позицию, поскольку существуют такие депутаты, которые во время выборов купили себе мандат и обещали одно, а в Раде уже голосовали так, как велела власть или олигархи, которые за них заплатили. Черкасщине нужен депутат, который будет иметь четкую позицию и будет действовать в интересах избирателей».

Команда "родной страны" поддерживала и будет поддерживать Черкасщину и ее жителей, потому что придерживается принципа: «кто не любит свою малую родину, тот не жалует Украину».