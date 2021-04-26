Какой сейчас прогресс происходит в Украине? Как государству окрепнуть до того уровня, чтобы выйти на международную арену как субъект отношений?

На эти вопросы ответил политолог Руслан Бизяев в программе «А как на самом деле?».

Прежде всего политолог объясняет, что развитие государства или его отсутствие - это всегда следствие тех решений, которые делает элита. Сегодняшней украинской же элите, считает Бизяев, пора уйти в отставку. «Что такое власть – это забрался на гору, а потом спустился с горы. А у нас забрался и спустился только вперед ногами», - метафоризирует он.

Уже как 20 лет нынешняя элита занимается всеми важнейшими государственными вопросами и можно видеть, к какому развитию ее решения привели. Политолог считает ее устаревшей, вместо этого говорит о необходимости молодой элиты.

И такая, считает он, в Украине есть: это молодое поколение, прошедшее и 2014 год, и все дальнейшие тяжелые для страны события. Бизяев особенно акцентирует внимание на этом опыте, ведь это не проходит для человека бесследно, а скорее формирует новое мышление. Тем не менее, вероятность прихода к власти молодой элиты очень низкая, ведь решения, по сути, принимаются небольшим количеством людей. Каждый выбор президента Украины политолог же называет консенсусом этих элит.

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На вопрос о формировании позиции Украины на международной арене гость программы дает простой и лаконичный ответ: «Надо договариваться. Что такое политика – это в первую очередь дипломатия. Надо садиться и говорить. Говорить можно со всеми – нравятся они тебе или нет. Как говорить – второй вопрос».

Также важным является консенсус в этом вопросе. Бизяев объясняет, что без сформированной точки зрения большей части населения выйти на международную арену с этими целями не удастся. То есть, если внутри страны позицию власти не воспринимают и не понимают, то разве можно ожидать этого извне? И как раз таки этого консенсуса Украине не хватает, утверждает политолог и добавляет, что самой позиции власти в отношении решения стратегически важных вопросов не хватает стабильности.

Напоминаем, Бизяев рассказал, каким будет социальное устройство в новом технологическом укладе.

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