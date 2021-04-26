В ефірі програми «А як насправді?» політолог Руслан Бізяєв розповів, що собою являє ядерна зброя і як взаємодіють між собою ядерно збройні країни.

«Існує клуб офіційних ядерних держав і існує клуб неофіційних ядерних держав. Наприклад, Ізраїль, Індія, Пакистан, кажуть, Бразилія. Ви де-небудь чули від цих країн, що «у нас вже є ядерна зброя, але дайте нам її формалізувати?». Їх же розірвуть на другий день, всі причому. У вас є ця бомба - і сидіть тихо», - каже Бізяєв.

Він навів приклад, скільки було між Індією і Пакистаном конфліктів, і зараз там ситуація напружена, але ніякого застосування ядерної зброї не було. Друга ситуація - Індія і Китай. У Китаю є ядерна зброя офіційно, у Індії - неофіційно.

«Для того, щоб взяти ядерну зброю, треба такі речі дуже тихо робити. Спочатку ядерна зброя розробляється, потім робиться комплекс. Тому що сама по собі ядерна бомба - це ще не ядерна зброя», - заявив Бізяєв.

За словами політолога, це також носії, це космічна система, тобто супутники необхідні, тощо. Він зазначив, що ядерне озброєння - це дуже складне питання, починаючи від збагачення ураном і закінчуючи доставкою на територію потенційного противника.

«Друге - зараз війна буде іншого типу, війна роботів, умовно кажучи. На перший план виходить штучний інтелект, ультразвук, лазер і все інше. Після закінчення Другої світової війни, після бомбардувань Хіросіми і Нагасакі західна еліта прийняла для себе рішення, що ніякої війни, в тому числі ядерної», - пояснив Бізяєв.

Як раніше повідомляла Politeka, Бізяєв заявив, що війни 21 століття - це трошки не про солдатів.