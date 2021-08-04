В новом выпуске программы «Развилка» на канале Руслана Бизяева с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев рассказал об амбициях Британии воссоздать свою империю.

«В истории Британии были разные примеры колонизации: как успешные, так и не очень. И когда мы оцениваем ту или иную политическую конструкцию, которую создавала Британская империя вовремя так называемой большой игры, и сейчас, когда Британия взяла фактически курс на возрождение своей империи, мне кажется, что сейчас больше идет противостояние сразу по нескольким линиям», - рассказал он.

Бизяев сказал, что Британии сейчас нужно решить, что делать с Байденом, потому что он в любой момент может стать для них проблемой. Плюс идет противостояние с Россией и сейчас достаточно неоднозначная ситуация в Европе, считает он, потому что Британия сама хочет вырвать к себе Германию.

«Но Байден пока шагает впереди планеты всей. У британцев очень много амбиций и у них достаточно финансового и интеллектуального потенциала, но на сколько этот баланс силы сможет позволить противостоять сразу нескольким фронтам. И на сколько все комбинации будут актуальны в текущем десятилетии, я не уверен. По крайней мере штанга со Скрипалями им еще долго будет икаться», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Ермолаева, как и где будет играть Великобритания на международной арене.

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