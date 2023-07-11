При этом скорее всего Путина таки поедет к Эрдогану, чтобы не опозорится окончательно перед кремлевской верхушкой.

На днях состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По результатам этого визита, украинский лидер вернулся в Украину вместе с защитниками "Азовстали", которые долгое время были в Турции после российского плена. Это было своеобразным плевком в лицо Путина со стороны Эрдогана, ведь ранее были договоренности, что командиры "Азова" будут в Турции до окончания войны. После этого Эрдоган еще и заявил, что собирается встретится с Путиным в августе.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его словам, Эрдоган пригласил Путина на встречу в качестве человека, который уже не управляет толком Россией.

"Человека, который показал, что у него нет инструментов управления, человека, который в розыске, это само собой, но который еще и только что пережил путч. Причем пережил этот путч, не победив, не разгромив путчистов, а как бы заключив с ними какую-то непонятную сделку, условия которой до сих пор неизвестны", - говорит политтехнолог.

По словам Шейтельмана, это путч показал, что у Путина нет ни одного инструмента для защиты собственного кресла, что разбежались все его сторонники, разбежались милиция, армия, росгвардия.

"И Эрдоган, и все на самом деле поняли, каков теперь Путин, что он слабый, что у него ничего нет, что нет государства. Это поняли все, но Эрдоган единственный, кто решился это прямо показать и выставить: "Вот, смотрите. Что вы мне сделаете? Ну сделайте мне что-нибудь за то, что я нарушил договоренности". Путину надо как-то выкручиваться, если он хочет усидеть в своем кресле, ему надо показать своему окружению и российской верхушке, что он способен передвигаться по миру. Четыре месяца уже, как он ни разу не выезжал из России из-за того, что он объявлен розыск, скрывается от правосудия. То такой президент конечно им не нужен", - рассказал эксперт.

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