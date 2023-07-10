У прифронтовому Оріхові росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі, пише Politeka.net з посиланням на Запорізьку ОВА.
Внаслідок атаки чотири людини загинули на місці. Це жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.
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Одинадцять оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.
Крім того, минулої доби ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.
В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік - йому надана медична допомога.
«Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів», - повідомили в Запорізькій ОВА.
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Також повідомлялось, що українців попередили про небезпеку з Куп'янського напрямку.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни знайшли, кого ще притягти на війну в Україну.