Про це, як пише Politeka.net, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М», - розповів Кім, додавши, що більш детальная інформація ще уточнюється.

Крім того, у Мииколаївському районі, 9 липня, об 11:43 було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

«У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Кім з посиланням на районні військові адміністрації.

Додамо, що вночі Віталій Кім повідомив про вибухи у місті.

«Припускаємо, що с-300», - повідомляв Віталій Кім.

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