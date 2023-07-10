Про це, як пише Politeka.net, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М», - розповів Кім, додавши, що більш детальная інформація ще уточнюється.
Крім того, у Мииколаївському районі, 9 липня, об 11:43 було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
«У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно», - додав Кім з посиланням на районні військові адміністрації.
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Додамо, що вночі Віталій Кім повідомив про вибухи у місті.
«Припускаємо, що с-300», - повідомляв Віталій Кім.
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Також повідомлялось, що українців попередили про небезпеку з Куп'янського напрямку.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни перекинули додаткові сили, ситуація під Бахмутом знов загострюється.