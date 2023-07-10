Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, російські війська здійснили авіаудар по Оріхівській ЗОШ, де в цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу.

«Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще одинадцятеро отримали поранення.

Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху», - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про чотирьох загиблих - трьох жінок, 1976, 1978 та 1980 рр. н., а також чоловіка, 1976 р.н.

Ще одинадцять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх було госпіталізовано.

Рятувальна операція триває. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу.

МВС України також опублікувало фото з місця атаки. На них можна побачити, що будівлі ЗОШ вже не існує, а у квартирах будинків, що розташовані поруч, повилітали шибки, балкони понівечені.

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