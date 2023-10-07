Наша цель будет достигаться вне зависимости от времени года, считает военный эксперт.

ВСУ достигли главной линии обороны, которая протянута в районе Старомлыновки, и в оставшемся месяце-полтора нет смысла продвигаться дальше. Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик, рассказал, вместо этого ВСУ решили установить базу в этом районе на время зимнего периода.

"Сейчас мы переходим в режим обороны, который включает в себя позиционные бои, распространяющиеся на все направления за исключением некоторых секторов, таких как районы Бахмута, Донецка и Горловки. Однако эти местоположения будут оставаться на уровне оперативных действий и ничего более.

Наша основная стратегическая задача уже определена - это преодоление главной оборонительной линии, которая в настоящее время расширяется в районе Новопрокоповки и Работино. Дальнейшие движения и стратегические направления также ясно определены" - считает эксперт.

Также эксперт подметил, в будущем нас ждет лишь одно основное направление. Перебрасывать войска туда будут в будущем и наша цель будет достигаться вне зависимости от времени года. Погодные условия не остановят нас, так как наша стратегическая задача - пересечь сухопутный коридор, считает эксперт.

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