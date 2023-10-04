Эксперт объяснил, какие могут быть последствия этой атаки и как она повлияет на обстановку в указанных областях.

Стали известны возможные последствия ударов беспилотников по Смоленскому авиационному заводу в россии, который занимается производством ракет Х-59. Как известно, этот завод, который изготавливает ракеты, которыми оккупанты обстреливают наши области.

Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик, разъяснил, какие могут быть последствия этой атаки и как она повлияет на обстановку в украинских областях.

"Россия может либо сократить производство этих ракет, либо перейти на использование других типов ракет. Таким образом, количество обстрелов может остаться на прежнем уровне, но снизятся вероятность именно ракет Х-59 в этих областях" - подметил эксперт.

Ракеты данного типа - серьезное оружие с дальностью полета, которая в некоторых модификациях достигает 300 километров. Они часто используются оккупантами вдоль линии фронта и украинской государственной границы.

Свитан также подчеркнул, что, скорее всего, количество ракет уменьшится, и россия осознает, что быстро восстановить их производство будет затруднительно.

Также эксперт заметил, на приграничных территориях с Украиной россия разместила значительное количество военных объектов, которые являются легитимными военными целями.

Сюда включаются станции наблюдения, аэродромы и другие важные объекты, которые фактически подключены к гражданской энергетической инфраструктуре.

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