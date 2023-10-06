ВСУ успешно справились с этими атаками, и украинские защитники продолжают продвигаться вперед.

Последние отчеты свидетельствуют о продвижении Вооруженных Сил Украины (ВСУ) вблизи Новопрокоповки. Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик, напомнил, Исследовательский институт по военным вопросам также сообщил о ухудшении обстановки на Орехово-Токмакском направлении у оккупантов.

"В последние недели враг предпринимал массированные попытки контратаки в районе Новопрокоповки и Вербового. Для этой цели были переброшены свежие части из Донбасса с целью остановить продвижение украинских сил.

Основной целью этих атак было вернуть утраченные позиции на последнем рубеже обороны российских вооруженных сил" - делится эксперт.

Он также отметил, несмотря на все сложности ВСУ успешно справились с этими атаками, и украинские защитники продолжают продвигаться вперед.

Стали известны возможные последствия ударов беспилотников по Смоленскому авиационному заводу в россии, который занимается производством ракет Х-59.

"Россия может либо сократить производство этих ракет, либо перейти на использование других типов ракет. Таким образом, количество обстрелов может остаться на прежнем уровне, но снизятся вероятность именно ракет Х-59 в этих областях" - также подметил эксперт.

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