Военный эксперт Кирилл Сазонов рассказал, что ждать зимой. Об этом специалист поделился в интервью Politeka Online.

"Зимой по имеющимся ресурсам у нас и у россиян на прорывы какие-то особые не стоит рассчитывать. Весной будет жесткая оборона, попытки прорваться и нанесение ударов по инфраструктуре в тылу, как последний удар по Киеву. Мы тоже будем бить, но мы по гражданским объектам не наносим удары, это вопрос принципа, иначе мы потеряем союзника", - рассказал Сазонов.

Уже весной Украина будет воплощать свои планы, как и россияне тоже готовятся к своему сценарию. Но как говорил Майк Тайсон, любой план боя имеет смысл только до первого пропущенного удара.

Также в Крыму продолжают действовать силы обороны Украины. Говорить о том, сколько российские войска сбивают беспилотников сложно, но там регулярно бывает огромная "бавовна". А с логистикой в Крыму все довольно сложно и там россияне себя чувствуют максимально дискомфортно. А после удара по штабу Черноморского флота России говорить о их ПВО не приходится.

Также не стоит забывать, что Минобороны Украины продолжает наращивать производство украинских дронов, которые работают по оккупантам. Также недавно придумали наземные дроны, которые начали собирать активно и они смогут себя проявить уже в ближайшее время и удивить оккупантов своими возможностями.

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