Реализация любого из этих сценариев зависит от всех нас: военных, гражданских, дипломатов, предполагается, что к этим решениям мы будем подходить осенью или зимой.

Сейчас крайне важно усиливать давление. Надежды связаны с форумом мира, на котором ожидается множество значимых действий. Помимо усилий на фронте, требуется поддержка тыла, то есть работающая экономика.

В студии Politeka Online Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий ВСУ рассказал, в данный момент состояние энергосистемы оставляет желать лучшего, а Кабмин предпринимает сложные меры для увеличения мощности.

Особенно важно обеспечить бесперебойную работу оборонной промышленности и предприятий с непрерывным циклом, которые нельзя останавливать, считает политолог. Также, по его словам, без финансовой поддержки Россия не сможет продолжать войну, так как Иран, Северная Корея и Китай не будут предоставлять ресурсы бесплатно, а наёмникам также необходимо платить.

"Существуют три базовых сценария окончания войны. Первый: Россия продолжает давить, и Украина либо остаётся с небольшим кусочком территории, либо полностью попадает под протекторат России, подписав мирное соглашение на её условиях" - добавляет эксперт.

Второй: фиксируем текущую линию боевого соприкосновения как условную границу и подписываем что-то типа перемирия, как в случае с Кореей. Третий: получаем значительное пополнение, снаряды и ракеты, давим противника и выходим на границы 1991 года или освобождаем значительную территорию, заключая мир на своих условиях.

Реализация любого из этих сценариев зависит от всех нас: военных, гражданских, дипломатов. Предполагается, что к этим решениям мы будем подходить осенью или зимой, максимум к следующему лету. Институт изучения войны также анализирует возможные сценарии развития ситуации.

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