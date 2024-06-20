Российский диктатор Владимир Путин недоговороспособен и его план, предложенный Украине, обернется еще одной войной.

Уверенность в этом высказал военный историк и офицер армии Израиля Григорий Тамар, пишет Politeka.net.

Комментируя требования, выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным, Тамар заверил, что это путь вовсе не к миру.

«Если Вы посмотрите на план Путина который он сейчас предлагает Украине что это по сути такое. Это прекращение огня с формированием по меньшей мере двух плацдармом на правом берегу Днепра для того, чтобы впоследствии начать войну не имея перед собой преграды», - заверил Тамар в интервью «Politeka Online».

Военный историк также высказал уверенность в том, что, если у кого-то еще осталась иллюзия, что, Путин является тем, с кем можно подписать мирный договор, который будет выполняться то этот человек безумец.

«Либо безумец, либо преступник, либо идиот. Путин всей своей как бы карьерой политической продемонстрировал, что он не выполняет подписанные договоры, что он недоговороспособен», - подчеркнул Тамар.

Напомним, ранее глава Кремля озвучил новые "условия для начала мирных переговоров". По его словам, украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя условия российского диктатора, заявил, что у России нет желания прекращать войну, а выдвинутые предложения говорят о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".

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