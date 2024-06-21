Торецк, население которого до войны составляло около 35 тысяч человек, остается крупнейшим городом вблизи линии фронта.

По словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, активизация на Торецком направлении – это продолжение одной операции противника.

«Торецкое направление в совокупности объединяет себя то, что мы понимаем под Часовым Яром, под Покровским направлениям, потому что это всё замысел одной операции. Оно изначально было самым активным и на сегодняшний день мы наблюдаем следующий уровень активизации наступательных действий именно на этом направлении», - отметил Грабский в интервью «Politeka Online».

Сергей Грабский.

По словам Грабского, оккупанты используют традиционную схему, которую они уже неоднократно демонстрировали. И в Бахмуте, и в Авдеевке и пытаясь захватить Часов Яр.

«А именно - мы наблюдали с вами перед этим фланговые действия противника, который атаковал наши позиции в районе Часового Яра и развивал своё наступление на Покровском направлении. Но здесь нужно быть более точным, говорить о продвижении противника от Очеретино на север в сторону трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку. Здесь мы наблюдаем активизацию действий противника уже непосредственно в зоне Торецк, что являет собой двуединую задачу. То есть, фланговый охват с фронтальными атаками с целью удержать максимальное количество наших войск для того, чтобы их в последующем окружить», - пояснил Грабский.

Торецк.

По словам аналитика, на Торецком направлении враг сосредоточил свою наиболее боеспособную группировку. Однако, заверил Грабский, ко всем действиям врага Силы обороны Украины готовы.

«Противник понимает, что Украина наращивает свой боевой потенциал, противник понимает, что Украина начинает получать всё больше и больше людских ресурсов, большее количество вооружения и боевой техники, и он спешит. Он банально спешит для того, чтобы успеть сделать как можно больше…», - сообщил полковник ВСУ.

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