Военные специалисты оформили программу действий и через западные средства информации и американские ресурсы выложили ее в сеть. Они говорят, что для достижения цели нужно перейти к качественным изменениям в войне. Однако на ситуацю будут сильно влиять американская политика.

В студии Politeka Online Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ прокомментировал данную информацию.

«Это должно заставить руководство изменить ситуацию, потому что на следующий год существует несколько вариантов действий. Первый вариант - проукраинский, где руководство прислушается и изменит ситуацию, предоставляя современное вооружение в широком спектре. Второй вариант - промежуточный, как сейчас, с увлечением президентской гонкой и второстепенной поддержкой Украины, что приведет к результатам на уровне текущей ситуации на фронте» - заметил эксперт.

Назвал он также и третий вариант - приход к власти Трампа, который прекратит поставки вооружения, что усугубит ситуацию. Обсуждение дальнейших действий зависит от состояния фронта и решений нынешнего или бывшего президента, которые заявляют, что не знают, как лучше решить проблемы, несмотря на свою опытность и профессионализм.

Институт изучения войны также пишет о теории Путина, предполагающей, что оккупационные силы Российской Федерации могут продолжать постепенное продвижение, не позволяя вооружённым силам Украины успешно проводить контрнаступления и одерживать победы.

«Вражеское командование предпочитает последовательные наступательные операции, а не широкомасштабные, что помогает постепенно достигать результатов. Это подтверждается экспертами и военными аналитиками, утверждающими, что Россия проводит локальные наступательные операции на территории Украины, что выглядит как постепенное продвижение» - заметил эксперт.

Он добавил, если ситуация с поставками вооружения не изменится, она будет выглядеть как промежуточный вариант, не лучший для Украины. Но это может быть как лучше, так и хуже в зависимости от обстоятельств, таких как сохранение Украины и вступление в НАТО.

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