Сейчас враг использует элитные подразделения даже в первой волне. Они не наступают массой, а подходят небольшими группами.

Ситуация достаточно жесткая после отступления в Часов Яре. Враг перебросил сюда элитные подразделения, включая десантников и морпехов, что говорит о серьезном противнике.



Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий ВСУ, в новом выпуске Politeka Online рассказал, эти силы хорошо экипированы и подготовлены.



Недавно, например, морпехи пробежали три километра с полной выкладкой, не останавливаясь. Это серьезные штурмовики.

«Первая волна наступает с целью вскрыть наши позиции и подойти ближе, чтобы основные силы могли действовать. Но враг использует элитные подразделения даже в первой волне. Они не наступают массой, а подходят небольшими группами, используя местность для прикрытия» - рассказывает эксперт.

По его словам, сейчас мы ушли из микрорайона Канал, за который шли долгие бои. Там нет воды уже давно, но местами есть железо и бетон, что делает его непроходимым для техники. Сам микрорайон был разрушен до основания, и держаться там было бессмысленно.

«По Торецку и Нью-Йорку ситуация также напряженная, но наши позиции держатся. За последние двое суток не было продвижения противника ни на метр. Работает 41-я бригада, 24-я бригада и 110-я бригада, которые сбили вражескую сушку. На Торецке была тяжелая ситуация, но туда бросили 95-ю бригаду, которая известна своей жесткостью» - поделился эксперт.

Недавно противник пытался проникнуть под землей, но их штурм был остановлен. Бои и штурмы продолжаются постоянно, но наши позиции удерживаются.

По Покровскому ситуация сложнее, там есть небольшие продвижения врага. Ситуация на фронте остается напряженной, но ВСУ держатся.

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