Воздушное преимущество, которое сейчас в значительной степени принадлежит России, является ключевым фактором в текущем конфликте.



Кирилл Сазонов, политолог, военнослужащий ВСУ, в новом выпуске Politeka Online рассказал о ситуации на фронте и о том, насколько важны F-16 в нашем сражении, что происходит до их получения.

"На Донбассе сейчас самые серьёзные усилия сосредоточены у них, они не продвигаются, потому что мы здесь держимся. Я уже говорил, сюда перебросили бригады, очень боевые, очень серьёзные, с опытом. Если будет помощь от западных партнёров, мы удержим наши территории" - заметил эксперт.

По его словам, до усиления в воздушном пространстве Россия старается вызвать панику ударами по больницам и другим мирным объектам, однако украинцы становятся только решительнее. Статистика фонда "Повернись живым" показывает, что после ракетных ударов по Киеву сумма донатов на поддержку армии выросла в четыре раза.

Атаки на энергетическую инфраструктуру также не сломят дух украинцев. Восстановление энергетики продолжается, несмотря на сложности, и готовность к тяжёлой зиме демонстрирует стойкость и решимость.

Помощь западных союзников продолжает поступать. Вчера было подписано соглашение между Владимиром Зеленским и Польшей, предусматривающее поддержку в сбивании ракет и дронов. Эти меры усиливают уверенность в том, что регион удастся удержать, и врагу не удастся продвинуться дальше.