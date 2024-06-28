Президент Байден надеялся придать новый импульс своей заявке на переизбрание, согласившись провести дебаты почти за два месяца до того, как он будет официально выдвинут.

Вместо этого сбивчивое и бессвязное выступление Байдена на дебатах вызвало волну паники среди демократов и возобновило дискуссию о том, может ли он вообще быть кандидатом.

Вместо того, чтобы развеять опасения по поводу своего возраста на дебатах, Байден, которому 81 год, сделал его центральной темой для обсуждения.

Демократы, которые месяцами защищали президента от его сомневающихся, включая членов его собственной администрации, обменялись яростными телефонными звонками и текстовыми сообщениями через несколько минут после начала дебатов, когда стало ясно, что Байден был не в лучшей форме.

Практически в отчаянии некоторые обратились в социальные сети, чтобы выразить шок, в то время как другие в частном порядке обсуждали между собой, не слишком ли поздно убеждать президента уйти в отставку в пользу более молодого кандидата.

Группа демократов Палаты представителей заявила, что они вместе наблюдали за дебатами, а один из них, говоривший на условиях анонимности, признал, что это была «катастрофа» для Байдена.

78-летний Трамп, судя по всему, прошел через дебаты без особых проблем, он выглядел уверенным в себе, избегая при этом чрезмерно властной манеры поведения, которая навредила ему во время его первых дебатов с Байденом в 2020 году, и, по-видимому, был доволен тем, что его оппонент "варится" в собственных трудностях.

Источник: nytimes.

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