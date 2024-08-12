Тема удержания Украины захваченных территорий в Курской области вызывает множество вопросов и беспокойств. Сможет ли страна удержать захваченные позиции и обеспечить их защиту, когда потребуются дополнительные силы для сдерживания расширенной линии фронта?

В студии Politeka Online Олег Стариков, эксперт по вопросам безопасности поделился, что этот вопрос волнует многих, поэтому важно уделить теме больше внимания.

«Противник продолжает расширять линию боевого соприкосновения, чтобы уменьшить количество войск Украины на критически важных направлениях. Они используют добровольцев, денежное содержание которых растет, что позволяет им поддерживать свои силы. В то время как у Украины остается ограниченный ресурс, который необходимо распределять между различными направлениями обороны» - сообщает эксперт.

Однако добавляет, оборона протяженной границы между Украиной, Россией и Белоруссией требует значительных ресурсов, включая бригады, которые должны охранять границу и защищать страну. В текущих условиях существует потребность в дополнительных силах для поддержания обороны, особенно если расширение линии фронта продолжается.

«Организация обороны на вражеской территории, длиной около 10 км, представляет собой сложную задачу. Необходимо построить инженерные укрепления и обеспечить логистическую поддержку, включая доставку боеприпасов, продовольствия и топлива. Однако противник может атаковать инженерную технику и основные силы, что создаст дополнительные трудности для удержания позиций» - рассказал эксперт.

Для успешного удержания захваченных территорий Украине потребуется значительное количество времени и ресурсов. Если в ближайшие сутки или двое не удастся закрепиться и окопаться, возможно, придется отступить. В таких условиях время становится материальным фактором, который определяет исход боевых действий.

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