Неправдивые ожидания немецкого руководства не являются новыми и легкими для преодоления, ведь коалиции, суды и федеральное устройство страны затрудняют принятие решений.

В середине 2010-х годов, когда Европейский Союз испытывал очередные кризисы, Ангела Меркель и Германия вообще следовали стабильной траектории. Меркель выступала как центральная фигура, вокруг которой вращалась политическая динамика Европы. Однако сейчас, посетив Брюссель, можно услышать критику в адрес германской политики и руководства.

Отмечается, что дисфункция трипартийной коалиции Олафа Шольца в Германии отражается на всей Европе, усложняя повседневные дела из-за постоянных конфликтов между правящими партиями. Шольц, отмечают, не проявляет такой же способности к терпеливому заключению сделок, которым владела Ангела Меркель.

По словам журналистов, немецкое руководство столкнулось с ложными ожиданиями, которые оказались непростыми для преодоления. Проблемы в коалиции, судебная система и федеральное устройство усложняют принятие решений, хотя иногда удается добиться компромиссов.

Zeitenwende, что означает "смену эпохи", стала значимой для внешней политики и безопасности Германии, особенно после вторжения России в Украину. Германия, наконец, приступила к модернизации своих вооруженных сил и присылает военную помощь Украине. Берлин также изменил свою энергетическую политику. Однако партнеры Германии часто остаются разочарованными результатами.

В 2021 году, при вступлении в должность, Олаф Шольц заявил, что Германия имеет "особую ответственность" перед Европой, что приобретает особое значение в свете внутренних кризисов в Европейском Союзе. В этот период лидерство Ангелы Меркель было бесценным. Однако во время его визита в Брюссель сейчас можно услышать негативные оценки немецкой эффективности.

Журналисты указывают, что ложные ожидания к германскому руководству оказались тяжелыми для преодоления. Внутренние конфликты в трехпартийной коалиции, судебная система и федеральное устройство усложняют процессы принятия решений, хотя иногда удается достичь компромиссов.

Zeitenwende, что означает "смена эпохи", стала ключевой для внешней политики и безопасности Германии после вторжения России в Украину. Германия приступила к модернизации своих вооруженных сил и присылает военную помощь Украине. Берлин также изменил свою энергетическую политику. Однако партнеры Германии часто выражают разочарование результатами.

Сословие определило евроинтеграцию Украины как приоритет для "геополитической Европы", однако Германия должна бороться с другими, более скептически настроенными правительствами для предотвращения бюрократизации. ЕС также нуждается в реформах, в частности в сельскохозяйственной политике и укоренении права вето.

Хорошая новость состоит в том, что Шольц хорошо ориентируется в этих вопросах и имеет сильного союзника в лице Урсулы фон дер Ляен, одного из самых влиятельных президентов Еврокомиссии. После получения второго срока он будет иметь политический капитал, который может использовать.

Однако плохая новость заключается в ограниченном времени. Все три правящие партии Германии выиграли выборы в Европарламент и готовятся к парламентским выборам в сентябре 2025 года. В условиях геополитических рисков и стагнации европейской экономики отвлекаться от акселератора в Европе и усиливать внутренние разногласия было бы недальновидно и опасно, что требует активизации со стороны Шольца и Германии.

Источник: The Economist.

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