Курская область - это был один из отвлекающих ударов, и следует ожидать, что будет еще один.



В студии Politeka Online Олег Стариков, эксперт по вопросам безопасности рассказал, что в данный момент противник проводит операцию с целью перезагрузки системы обороны, чтобы создать условия, при которых оборона не сможет адекватно реагировать.

"Представьте, какое количество техники нужно передвинуть, сколько цистерн с топливом потребуется. Если это было задумано серьезно, то должен быть еще удар, и, возможно, не один. Будет ли он основным, пока не ясно. Если удар был основным, то где тогда вспомогательные и отвлекающие удары? Если же этот удар был отвлекающим или второстепенным, то основной еще впереди" - заметил эксперт.

Если же удар был только один, то возникает вопрос: с какой целью? Возможно, чтобы дать Путину «пощечину», как говорят некоторые комментаторы. Однако Путину это, вероятно, не важно, потому что по логике он понимает, что в континентальной войне подобные плацдармы долго удерживать не удастся, добавил Стариков.

В конечном итоге, количество погибшего личного состава будет расти, что приведет к усилению критики, как это было с ситуацией в Крынках. Оперативная группировка войск, насчитывающая 50 тысяч человек, не сможет долго удерживать такую позицию, что приведет к дальнейшим потерям и критике со стороны.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.