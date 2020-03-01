Президент РФ не теряет надежды повернуть ситуацию в Украине так, как выгодно ему

Российский лидер Владимир Путин хочет, чтобы украинская политика стала более предсказуемой

Такое мнение в интервью Ukrlife.TV выразил известный экономист Валентин Землянский, передает Replyua.

Однако на данный момент этого не случилось, поскольку в настоящее время события на политической арене Украины остаются весьма непредсказуемыми. И такая ситуация началась не сейчас.

По словам Землянского, раскачивать ситуацию начал еще третий президент Украины Виктор Ющенко.

«То у нас появляется проамериканский Ющенко, потом мы двигаемся в Европейский союз, потом мы уходим полностью под контроль США под эгидой вступления в ЕС. И чего? Как Путин должен был реагировать?», – отмечает экономист.

Учитывая эти моменты, Росси и вынуждена проводить ту политику, которой придерживается несколько последних лет. Мол, Украина стала очень слабым государством и она создает множество проблем своим соседям.

Еще один момент, который серьезно напрягает Путина, – намеки украинских властей на размещение баз НАТО на территоии нашей страны. И до тех пор, пока Киев точно не определится со своей стратегией, Россия не будет менять тактику.

Землянский подчеркнул, что лидер кремля демонстрирует в отношении Украины абсолютно прагматичный подход. Так, например, он пошел на уступки в газовом вопросе Януковичу в обмен на движение в Европу.

Ранее мы писали о том, что встреча российского президента Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского может привести к плачевным последствиям для Украины.

Москва выжмет из властей Украины все, что только можно, все уступки, которые необходимы для так называемого мира на Донбассе.

«Потому что, фактически не опытный президент Украины Владимир Зеленский встретится с геополитическим монстром Владимиром Путиным, который вытеснит с Зеленского, вытеснит из Украины все уступки, которые будут необходимы Кремлю в рамках, так сказать, получения мира в Украине», - отметил политолог Андрей Смолий.