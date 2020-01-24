Российский глава Владимир Путин не отказался от надежды на возрождение СССР

Но он никогда не ожидал, что получит в Украине отпор и не сможет завевать контроль над всеми восточными и южными областями нашей страны.

Как передает Politeka.net, такое мнение высказала известная украинская журналистка Янина Соколова во время вчерашней онлайн-встречи с фанатами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Почему с Украиной так все сейчас происходит? Мы показали ему зубы. Я убеждена, что в команде Путина, в его стратегиях отсутствовал план того, что территория Украины, которая могла быть аннексирована, не будет аннексирована (я о Днепре, Запорожье, Херсоне, Одессе)», – пояснила телеведущая.

По ее словам, Владимир Путин думал, что они легким взмахом автоматов Калашникова и танками всю эту территорию себе заберут.

«И будет у них такая замечательная часть вместе с Крымом, благодаря которой Путин считает, что он войдет в историю», – отметила Янина Соколова.

Тем не менее, Янина Соколова подчеркнула, что этот план в конечном счете пошел совсем по другому сценарию, поэтому сейчас Владимиру Путину придется удерживать свои ошибки, которыми являются террористические «Л/ДНР».

Также ранее сообщалось, что после завершения активной фазы войны на Донбассе Владимир Путин возьмется за южные регионы Украины.

Подобный прогноз озвучил дипломат и экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам бывшего министра иностранных дел, все начнется с дестабилизации, вслед за ней возможные военные и гибридные средства.

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

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