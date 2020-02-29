Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, как всегда, расставил все точки над "i" и объяснил украинцам, в чем главная проблема Владимира Зеленского, кто в этом виноват, и что ожидать в будущем

Так, эксперт заявил, что Зеленский сделал фатальную ошибку еще во время формирования свой команды.

«Владимир Зеленский допустил ошибку уже на этапе формирования своей команды. Он приблизил к себе одного человека. Этот приближенный запустил других людей, которые как пауки, сплели непробиваемую паутину».

слуга народа

Окружение Зеленского, по мнению телеведущего, убрало из власти тех людей, которые могли бы внести хоть какое-то критическое замечание, то есть профессиональных политиков.

Пальчевский добавил, что самой главной слабостью президента является его доверчивость, которой активно пользуется его нынешнее окружение в политической среде. 

Владимир Зеленский

По мнению эксперта, у Зеленского, очевидно, перегруженный график, который не позволяет ему проверять социальные сети и проверять то, что про него пишут. Но дело в том, что перегружен этот график людьми из ближайшего окружения, которые хорошо устроились и прочувствовали "ахиллесову пяту" президента и теперь активно щекочут ее. Этой самой пятой является доверчивость.

Отсюда вытекает скандальное принятие 13 ноября закона о земле, которое не обсуждал лишь ленивый. Многие думают, что слуги поспешили.

Комментируя свободный рынок земли, Пальчевский подчеркнул: «Я бизнесмен с 30 летним стажем и знаю, как будут выглядеть дальнейшие события. Начнутся очень серьезные моменты, поскольку страна не готова. Отсутствие подготовленных кадастров приводили в тех странах, где такая реформа прошла, к большим конфликтам».

По словам Пальчевского, даже в странах с устоявшейся демократией, таких как Великобритания, земля в конечном итоге, оказыватся в руках больших латифундистов, а люди, работающие на ней, становятся в итоге арендаторами.

Бизнесмен высказал опасение в том, что банки, которые будут финансировать покупку земли через государство, не получат денег.

«Если властной команде удасться провести эту реформу – это будет чудо.  На пути реформы станет психологическое отношние нашего народа к земле», - отметил Пальчевский.

По мнению Андрея Ивановича, по этому вопросу нужно было провести референдум.

«Я ожидал этого решения не на волне популярности президента, а в течение нескольких лет в результате серьезнейшего обсуждения».

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