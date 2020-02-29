Что или кто мешает президенту

Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, как всегда, расставил все точки над "i" и объяснил украинцам, в чем главная проблема Владимира Зеленского, кто в этом виноват, и что ожидать в будущем

Так, эксперт заявил, что Зеленский сделал фатальную ошибку еще во время формирования свой команды.

«Владимир Зеленский допустил ошибку уже на этапе формирования своей команды. Он приблизил к себе одного человека. Этот приближенный запустил других людей, которые как пауки, сплели непробиваемую паутину».

Окружение Зеленского, по мнению телеведущего, убрало из власти тех людей, которые могли бы внести хоть какое-то критическое замечание, то есть профессиональных политиков.

Пальчевский добавил, что самой главной слабостью президента является его доверчивость, которой активно пользуется его нынешнее окружение в политической среде.

По мнению эксперта, у Зеленского, очевидно, перегруженный график, который не позволяет ему проверять социальные сети и проверять то, что про него пишут. Но дело в том, что перегружен этот график людьми из ближайшего окружения, которые хорошо устроились и прочувствовали "ахиллесову пяту" президента и теперь активно щекочут ее. Этой самой пятой является доверчивость.

Отсюда вытекает скандальное принятие 13 ноября закона о земле, которое не обсуждал лишь ленивый. Многие думают, что слуги поспешили.

Комментируя свободный рынок земли, Пальчевский подчеркнул: «Я бизнесмен с 30 летним стажем и знаю, как будут выглядеть дальнейшие события. Начнутся очень серьезные моменты, поскольку страна не готова. Отсутствие подготовленных кадастров приводили в тех странах, где такая реформа прошла, к большим конфликтам».

По словам Пальчевского, даже в странах с устоявшейся демократией, таких как Великобритания, земля в конечном итоге, оказыватся в руках больших латифундистов, а люди, работающие на ней, становятся в итоге арендаторами.

Бизнесмен высказал опасение в том, что банки, которые будут финансировать покупку земли через государство, не получат денег.

«Если властной команде удасться провести эту реформу – это будет чудо. На пути реформы станет психологическое отношние нашего народа к земле», - отметил Пальчевский.

По мнению Андрея Ивановича, по этому вопросу нужно было провести референдум.

«Я ожидал этого решения не на волне популярности президента, а в течение нескольких лет в результате серьезнейшего обсуждения».

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