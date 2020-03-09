Одиозный российский политик Владимир Жириновский поразил очередным маразматичным заявлением об Украине
Так, по его словам он собрался внести в нелегитимную Госдуму России новый законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания «на Украине» вместо «в Украине».
Как передает Politeka.net, эти языковые правила он также хочет применить к Кыргызстану, ведь там, как он считает, коверкают русский язык. Бредовую идею он озвучил в своем Telegram-канале.
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«Тысячу лет мы говорили «Киргизия», но теперь вдруг должны отказаться от норм русского языка и буквально выворачивать гортань, чтобы произносить название этой республики по-киргизски. И мы же не говорим «в Камчатке», «в Сахалине», «в Кавказе», так зачем делать исключение для Украины?» – отметил скандальный Жириновский.
Также он отметил, что будет настаивать чтобы якобы правильные нормы русского языка были закреплены раз и навсегда. Жириновский и его команда будут настаивать на составлении специализированного словаря, где будет четко указано, в каком случае какие предлог, произношение или ударение использовать.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.