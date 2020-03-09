Одиозный российский политик Владимир Жириновский поразил очередным маразматичным заявлением об Украине

Так, по его словам он собрался внести в нелегитимную Госдуму России новый законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания «на Украине» вместо «в Украине».

Как передает Politeka.net, эти языковые правила он также хочет применить к Кыргызстану, ведь там, как он считает, коверкают русский язык. Бредовую идею он озвучил в своем Telegram-канале.

«Тысячу лет мы говорили «Киргизия», но теперь вдруг должны отказаться от норм русского языка и буквально выворачивать гортань, чтобы произносить название этой республики по-киргизски. И мы же не говорим «в Камчатке», «в Сахалине», «в Кавказе», так зачем делать исключение для Украины?» – отметил скандальный Жириновский.

Кроме того, он высказал мнение, что такие вот переделки - коверканье русского языка и унижение русской культуры. Этим он объяснил решение его партии ЛДПР подготовить на осмотрение соответствующий документ закона.