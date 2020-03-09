Одиозный российский политик Владимир Жириновский поразил очередным маразматичным заявлением об Украине

Так, по его словам он собрался внести в нелегитимную Госдуму России новый законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания «на Украине» вместо «в Украине».

Как передает Politeka.net, эти языковые правила он также хочет применить к Кыргызстану, ведь там, как он считает, коверкают русский язык. Бредовую идею он озвучил в своем Telegram-канале.

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«Тысячу лет мы говорили «Киргизия», но теперь вдруг должны отказаться от норм русского языка и буквально выворачивать гортань, чтобы произносить название этой республики по-киргизски. И мы же не говорим «в Камчатке», «в Сахалине», «в Кавказе», так зачем делать исключение для Украины?» – отметил скандальный Жириновский.

Кроме того, он высказал мнение, что такие вот переделки - коверканье русского языка и унижение русской культуры. Этим он объяснил решение его партии ЛДПР подготовить на осмотрение соответствующий документ закона. 
 
Жириновский

Также он отметил, что будет настаивать чтобы якобы правильные нормы русского языка были закреплены раз и навсегда. Жириновский и его команда будут настаивать на составлении специализированного словаря, где будет четко указано, в каком случае какие предлог, произношение или ударение использовать.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.