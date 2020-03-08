Бывшая жена Путина не менее скрытна в плане личной жизни, чем ее экс-супруг

О разводе Владимира Путина и его жены стало известно 6 июня 2013 года, и с тех пор разговоры о новом муже бывшей первой леди России не утихают

В росСМИ просочилась информация о том, что новым мужем Людмилы Путиной является 41-летний Артур Очеретный, который младше ее на 20 лет, передает Politeka.

Впервые об этом заговорили, когда она сменила фамилию с Путина на Очеретная, но поскольку сама Людмила Александровна ничего комментировать не стала, журналисты решили по крупицам собрать информацию о предполагаемом супруге.

Очеретный – руководитель Центра развития межличностных коммуникаций. Он родился в 1978 году и вырос в подмосковном поселке Томилино.

Бывшие одноклассники ничего особенного об Артуре рассказать не смогли, только вспомнили, что тот увлекался футболом. Женитьбу его на бывшей жене Путина называют «бредом».

Семья Очеретных была среднего достатка: жили в панельном доме, ездили на «Запорожце». Кстати, именно такое авто было и у Путина в молодости. Также в семье Очеретных был мотоцикл «Иж» и ВАЗ «копейка». В 1997 году Артур Очеретный стал владельцем авто BMW 318.

Журналисты узнали и о том, что Очеретный активно занимался бизнесом. Сначала вместе с родителями он владел ООО «Фунтейн-Экспресс», занимавшееся ремонтом оргтехники. Бизнес просуществовал 18 лет и был закрыт в 2014-м.

В 2004 году в Москве было зарегистрировано ООО «ЭкспоДом», среди соучредителей которого был и Очеретный. Фирма занималась оптовой торговлей рыбой и морепродуктами.

С 2003 по 2008 год Артур Очеретный являлся директором компании «Арт шоу центр», которая организовывала мероприятия для «Единой России», ОНФ, «Газпрома» и других структур.

В 2010 году Очеретный окончательно распрощался с коммерческой сферой и в августе того же года встал у руля Центра развития межличностных коммуникаций.

Когда именно он познакомился с Людмилой Путиной, точно неизвестно. Слухи об их романе поползли в 2014 году, как в сеть попали снимки пары с прогулки на курорте Красная Поляна.

28 марта 2017 года Очеретного и бывшую жену Путина застукали в лондонском аэропорту Хитроу, причем оба выглядели очень довольными. На следующий день, 29 марта, председателю правления «Центра развития межличностных коммуникаций» Артуру Очеретному исполнялось 39 лет, вполне вероятно, что гости из России прилетели в Лондон, чтобы отметить праздник.

Судя по снимкам в соцсетях, Очеретный очень любит спорт. Он также поддерживает российского президента, а в Фейсбуке дружит с Людмилой Путиной.

Поговаривают, что пара обзавелась роскошной недвижимостью за границей. Репортеры Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что бывшая первая леди и ее новый муж — владельцы небольшого дворца близ фешенебельного французского курорта Биарриц, стоимость которого может достигать 7 миллионов евро.

Виллу на юге Франции Очеретный приобрел всего через полгода после развода Людмилы и Владимира Путиных, в декабре 2013 года. По соседству с особняком, расположенным в прибрежном городке Англет близ Биаррица, находится еще одна вилла, принадлежащая мужу Катерины Тихоновой — предполагаемой дочери Владимира Путина.

Напомним, жена Путина устроила дебош на Красной площади.

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