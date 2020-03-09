Одиозный российский политик Владимир Жириновский часто делает безумные заявления, которые касаются Украины

На этот раз он заявил в приступе очередного маразма, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.

Такое заявление невменяемый российский политик сделал в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на телеканале Россия 1.

Он также добавил, что Россия не собирается предпринимать никаких действий пока украинский народ сам не станет зазывать россиян к себе.

По его словам, если бы россияне могли забрать себе всю территорию Украины, как было с Крымом, то они бы это уже давно сделали.

«Но тогда вся остальная Украина, как Крым, не хотела к нам идти. Они еще пользовались какой-то свободой. Они же не знали, что случится через пять лет. Вот сейчас Украина готова», - утверждает Жириновский.

Он считает, что украинцы якобы теперь будут встречать оккупантов с цветами. А теперь, по его словам, все готовы в Украине к этой встречи, но так просто россияне не прийдут их должны позвать:

«Сейчас все готовы. Но и сейчас не пойдем. Чтобы призывы пришли оттуда. Чтобы они звали нас! Когда позовут, тогда пойдем», - подытожил Жириновский, поделившись своими нетрезвыми фантазиями об оккупации Украины.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.