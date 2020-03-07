Супруга украинского президента Елена Зеленская приоткрыла занавес личной жизни

В откровенном интервью первая леди рассказала о своих переживаниях в необычном для нее статусе, и из-за чего у нее происходят ссоры с Владимиром Зеленским, сообщает ТСН.

По словам Елены, она старается как можно реже затрагивать дома вопросы о работе. И добавила, что у мужа тогда "портится настроение".

"О заявлениях я не могу его ругать. И мы пытаемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает", - подчеркнула Зеленская.

Также она рассказала, что муж хочет, чтобы она всегда была впереди, "подталкивая" ее, что она не очень хорошо воспринимает. По словам Елены, на переосмысление нового статуса у нее ушло полгода, то есть ей нужно время, чтобы самой принимать решения - без посторонней помощи.

"Мой муж хочет, чтобы я всегда была впереди. И иногда толкает меня вперед. Но есть протокольные правила, по которым я должна быть сзади", - отметила Елена.

Ранее мы сообщали, первая леди дала интервью украинскому глянцу, в котором рассказала, каким образом изменилась ее жизнь после победы супруга на выборах. Зеленская пожаловалась на нехватку времени, чтобы побыть наедине с собой.

"Изменились обстоятельства... Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната (смеется)..."

Также жена президента сообщила, что по-прежнему пишет тексты для "Квартал 95". У нас в стране нет такого жесткого Института первой леди, как в США, так что она может свободно совмещать свою деятельность в офисе президента с "Кварталом".

"Я пишу сценарии, как и прежде... Это статус скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы", - отметила Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская неожиданно обратилась к украинцам из больницы.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская ошеломила внешним видом на обложке Vogue, все фото слили в сеть.

Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "Зарплата больше 2 млн".