Скандальный российский политик Владимир Жириновский сделал очередное бредовое заявление об Украине
В этот раз он заверил, что Украина якобы является игрушкой в руках всей Европы. Кроме того, он поделился маразматичными фантазиями о том, что Украину все европейские страны перекидывают друг-другу, поджигают и тушат.
Как сообщает Politeka.net, такими бредовыми заявлениями он поделился в своем Телеграм-канале.
«Война и бардак на Украине выгодна всем. Немцы хотят, чтобы в общественном мнении украинский нацизм затмил немецкий. Венгры хотят под шумок вернуть Закарпатье, Польша - Галицию. Даже Ватикану это выгодно - расширится католическая паства», - считает одиозный политик, забыв, кто именно виновен в том, что в Украине разгорелась война.
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Кроме того, неадекватный Владимир Жириновский пожаловался, что Российской Федерации совсем невыгодна война в Украине.
«Только России не выгодно, нам-то жить с Украиной бок о бок...», - пожаловался российский политик.
Также ранее сообщалось, что скандальное высказывание Владимира Жириновского активно обсуждают в сети.
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По его мнению, после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.
Как сообщала Politeka, Зеленский обсудил судьбу Донбасса с ОБСЕ: детали знаковой встречи.
Также Politeka писала, что Меркель поговорила с Путиным об Украине, такого Зеленский не ожидал.