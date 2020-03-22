Владимир Жириновский обвинил всех, но только не Россию

Скандальный российский политик Владимир Жириновский сделал очередное бредовое заявление об Украине

В этот раз он заверил, что Украина якобы является игрушкой в руках всей Европы. Кроме того, он поделился маразматичными фантазиями о том, что Украину все европейские страны перекидывают друг-другу, поджигают и тушат.

Как сообщает Politeka.net, такими бредовыми заявлениями он поделился в своем Телеграм-канале.

«Война и бардак на Украине выгодна всем. Немцы хотят, чтобы в общественном мнении украинский нацизм затмил немецкий. Венгры хотят под шумок вернуть Закарпатье, Польша - Галицию. Даже Ватикану это выгодно - расширится католическая паства», - считает одиозный политик, забыв, кто именно виновен в том, что в Украине разгорелась война.

Кроме того, неадекватный Владимир Жириновский пожаловался, что Российской Федерации совсем невыгодна война в Украине.

«Только России не выгодно, нам-то жить с Украиной бок о бок...», - пожаловался российский политик.

Также ранее сообщалось, что скандальное высказывание Владимира Жириновского активно обсуждают в сети.

Российский политик рассказал, как Россия должна была поступить с бывшими советскими республиками

По его мнению, после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.

Как сообщала Politeka, Зеленский обсудил судьбу Донбасса с ОБСЕ: детали знаковой встречи.

Также Politeka писала, что Меркель поговорила с Путиным об Украине, такого Зеленский не ожидал.